Выпишите уточняющие члены предложения. 1) Вдали, ближе к роще, глухо стучал топор. 2) Это вот спальня, а там, за нею, ещё девичья. 3) Он никогда не смеялся, но иногда, весьма редко, хохотал истерически. 4) Мы гуляли довольно д...

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Выпишите уточняющие члены предложения. 1) Вдали, ближе к роще, глухо стучал топор. 2) Это вот спальня, а там, за нею, ещё девичья. 3) Он никогда не смеялся, но иногда, весьма редко, хохотал истерически. 4) Мы гуляли довольно долго, до самого вечера. 5) Прямо передо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. 6) Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть целый день в почтовом доме, за недостатком лошадей.

Автор: Гость