Выпишите в тетрадь основные признаки абсолютной королевской власти.

Основными признаками абсолютизма являются: верховная власть принадлежит монарху; создание общегосударственного аппарата управления, состоящего из королевских чиновников; формирование постоянной профессиональной армии; создание государственной налоговой системы; введение единого государственного законодательства и административного устройства, единых мер и весов; образование государственной церкви; проведение единой государственной экономической политики.