Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))
История
Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))
Ответ(ы):
Гость:
Причинами феодальной раздробленности являлись: ослабление центральной власти, отсутствие прочных экономических связей м. землями, преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые превратились в центры экономического и политического развития; возникновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских династий. Феодальной раздробленности предшествовали многочисленные княжеские междоусобицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Языки
Перебудуйте подані речення на речення з пряою мовою і запишіть.Розставте потрібні розділові знаки. 1.У саду росли гарні троянди і радували серце ма...
Математика
Математика
Математика
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста... Запишите все числа, которые можно получить из числа 485203, если зачеркнуть в нем две цифры. Какое из них сам...
Русский язык
Русский язык
Помогите расставить запятые! На выходных я с друзьями и папой ходили в лес.В самой чаще леса царила необычайная тишина,и лишь на вершинах сосен изр...