Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))

Гость: Гость:

Причинами феодальной раздробленности являлись: ослабление центральной власти, отсутствие прочных экономических связей м. землями, преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые превратились в центры экономического и политического развития; возникновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских династий. Феодальной раздробленности предшествовали многочисленные княжеские междоусобицы