Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))

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Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))
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Ответ(ы):
Гость:
Причинами феодальной раздробленности являлись: ослабление центральной власти, отсутствие прочных экономических связей м. землями, преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые превратились в центры экономического и политического развития; возникновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских династий. Феодальной раздробленности предшествовали многочисленные княжеские междоусобицы
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