Выполни действия: 1) 10,5:15+1,8 2)67,2:12-3,25 3)46,2:132*1,6 4)(16,3+21,5):14 5) (42,3+34,2):9+3,5 6) (47,52-7,2):6-0,81
Математика
Выполни действия: 1) 10,5:15+1,8 2)67,2:12-3,25 3)46,2:132*1,6 4)(16,3+21,5):14 5) (42,3+34,2):9+3,5 6) (47,52-7,2):6-0,81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.7+1.8=2.5 2)5.6-3.25=2.35 3)0.35*1.6=0.56 4)2.7 5)8.5+3.5=12 6)6.72-0.81=5.91
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