Выполни действия если получится неправильное смешаное число преобразовать в пра??ильное 5 7/10 + 3 9/10 + 1 3/10 3 17/100 - 2 13/100 - 1 8 - 4 31/100 - 2 57/100
Математика
Выполни действия если получится неправильное смешаное число преобразовать в пра??ильное 5 7/10 + 3 9/10 + 1 3/10 3 17/100 - 2 13/100 - 1 8 - 4 31/100 - 2 57/100
Ответ(ы):
Гость:
Преоброзуй в правильную дробь так легче например: 5 7/10=57/10 как-то так вроде но не уверен.
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