Выполни деление 54060:102 160561:307 250488:497 159120:765 92568:203 94710:231 Ребят если можно, в столбик... Заранее спасибо!

Математика

Выполни деление 54060:102 160561:307 250488:497 159120:765 92568:203 94710:231 Ребят если можно, в столбик... Заранее спасибо!

Автор: Гость