Выполни деление и округли до сотых :а ) 45.199 :14г) 65.19 : 15ж ) 87.51 : 25 б ) 4.697 : 7 д ) 41 . 85 : 75 з ) 2 , 961 : 90 в ) 1. 036 : 56 е ) 0.3008 : 32 и ) 0 . 654 : 109

Разное

Выполни деление и округли до сотых :а ) 45.199 :14г) 65.19 : 15ж ) 87.51 : 25 б ) 4.697 : 7 д ) 41 . 85 : 75 з ) 2 , 961 : 90 в ) 1. 036 : 56 е ) 0.3008 : 32 и ) 0 . 654 : 109

Автор: Гость