Выполни деление с остатком 70:8=, 32:5=, 68:24=?

Выполни деление с остатком 70:8=, 32:5=, 68:24=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
70:8=8 (ост. 6) 32:5=6 (ост. 2) 68:24=2 (ост. 20)
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