Выполни деление:а)1 т: 200 кг б) 1км: 100 м в) 8ц:16кг г)36км : 600м

Разное

Выполни деление:а)1 т: 200 кг б) 1км: 100 м в) 8ц:16кг г)36км : 600м

Автор: Гость