Выполни деление:а)1 т: 200 кг б) 1км: 100 м в) 8ц:16кг г)36км : 600м
Разное
Выполни деление:а)1 т: 200 кг б) 1км: 100 м в) 8ц:16кг г)36км : 600м
Ответ(ы):
Гость:
5....... 10...... 50..... 60.....
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