Выполни действия: 20 дес * 3 2) 200 ед * 3 3) 200 ед * 3 4) 6 сот / 3 5) 60 дес / 3 6)600 ед / 3

Разное
Выполни действия: 20 дес * 3 2) 200 ед * 3 3) 200 ед * 3 4) 6 сот / 3 5) 60 дес / 3 6)600 ед / 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 сот.3 дес.0 ед 4 сот.0 дес.9 ед. 6 сот 2 дес 5 ед 2 сот.0 дес.2 ед Все
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