Выполни действия 4 ц - 15 кг 876г

Выполни действия 4 ц - 15 кг 876г

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4 ц - 15 кг 876 г = 3 ц 99 кг 1000 г - 15 кг 876 г = 3 ц 84 кг 124 г Ответ 3 ц 84 кг 124 г
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