Выполни действия,определи порядок дейсвий и найди значения выражения. *-это знак умножения 175750:50 (10032-9928)*208 (6927219-691619):100 305*703 (12761-4233):2 404*305 78603:3 (9836-9726)*212 (24804-16804):80...
Выполни действия,определи порядок дейсвий и найди значения выражения. *-это знак умножения 175750:50 (10032-9928)*208 (6927219-691619):100 305*703 (12761-4233):2 404*305 78603:3 (9836-9726)*212 (24804-16804):80 407*306 75185:5 (9966-9856)*207 504*601-(19635 8015):70 (20806-11214):8 403*301 503*609-(9019 12929):6 (17281-401):80 403*306
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А)175750:50(10032-9928)*208=7030 1)50(10032-9928)=501600-496400=5200 2)175750:5200=33,7980769 3)33,7980769*208=7030