Выполни мат.действ.представив делимое в виде удобной разности и примен.правило деления разности на число 146:7=
Математика
Выполни мат.действ.представив делимое в виде удобной разности и примен.правило деления разности на число 146:7=
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146:7= 14:7=2=неделится
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