Выполни мат.действ.представив делимое в виде удобной разности и примен.правило деления разности на число 146:7=

Математика
Выполни мат.действ.представив делимое в виде удобной разности и примен.правило деления разности на число 146:7=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
146:7= 14:7=2=неделится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
№764Замените вычитания сложением и вычислите:а) (-1)-8; б) (-3)-14; в) (-5)-2; г) (-12)-10;
Ответить
Химия
Число в веществ взаимодействующих с NaOH
Ответить
Русский язык
Алена помыла братику руки, накормила его, уложила спать. найди верный вариант ответа. -в предложении три слова-помощника -в предложении нет с...
Ответить
Информатика
По двум данным катетам найти гипотенузу и площадь прямоугольного треугольника. ?? помощью Python
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать звуко буквенный разбор слово живут
Ответить