Выполни морфологический разбор двух любых местоимений и сравни их признаки.Когда Делорж копьём своим тяжёлым Пробил мне шлем и мимо проскакал, А я с открытой головой пришпорил Эмира моего, помчался вихрем И бросил графа на ...
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Выполни морфологический разбор двух любых местоимений и сравни их признаки.Когда Делорж копьём своим тяжёлым Пробил мне шлем и мимо проскакал, А я с открытой головой пришпорил Эмира моего, помчался вихрем И бросил графа на двадцать шагов, Как маленького пажа; как все дамы Привстали с мест, когда сама Клотильда, Закрыв лицо, невольно закричала, И славили герольды мой удар, — Тогда никто не думал о причине И храбрости моей и силы дивной! Взбесился я за повреждённый шлем, Геройству что виною было? – скупость Да! заразиться здесь не трудно ею Под кровлею одной с моим отцом.))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне-мест., 1 л., ед. ч., в Д.п., вт.чл. Я-мест., 1 л., ед. ч., в И.п., подл.
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