Выполни морфологический разбор выделенных существительных. (Снежным ПОКРЫВАЛОМ ??крыла ЗИМА леса и поля)
Русский язык
Выполни морфологический разбор выделенных существительных. (Снежным ПОКРЫВАЛОМ ??крыла ЗИМА леса и поля)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема морфологического разбора существительных 1. Часть речи. 2. Начальная форма. (И.п, ед. ч.) 3.Собственное или нарицательное. 4. Одушевлённое или неодушевлённое. 5. Род. 6. Число. 7. Падеж. 8. Склонение. 9. Роль в предложении. По этой схеме сделай.
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