Выполни морфологический разбор вы

Английский язык
Выполни морфологический разбор вы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы 1 сл в (в) согл.,тв.,парная.,звонкая. ы(ы) гласн.,ударная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от города А до города В такси приехало за 6 часов со скоростью 80 км/ч.сколько времени такси потратит на обратный путь если его скорость...
Ответить
Информатика
Приведите 4 процессов передачи информации ( источник информации,приемник информации,как обрабатывается,где хранится).
Ответить
Химия
Как составить формулу нитрата хрома (III)? Составить формулу для высших, низших промеж оксидов, гидроксидов и пр. я понимаю как: всё рассчитывается...
Ответить
Английский язык
Напишите 3 утвердительных предложений на английском с переводом
Ответить
Математика
График функции y=x^2-px+4 проходит через точку(1;-3).Найдите p.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 8 надо сравнить что больше
Ответить
Математика
Разница в возрасте сестер 5 лет.старшей 9 лет.сколько лет младшей?
Ответить
Разное
"за Сибіром сонце сходить" тема та головна думка ?
Ответить
Языки
Що таке план?Для чого його складають?
Ответить
Химия
Помогите, пожалуйста, с химией! Срочно! Рассчитайте объем фосфорной кислоты с массовой долей 40% и плотностью 1,25 г/мл, необходимый для взаимодейс...
Ответить