Выполни округление числа 9348 до сотен.

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Выполни округление числа 9348 до сотен.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9300))))))))))))))9 тыс и 3 сотни
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