Выполни поразрядное сложение чисел. Разряд сотен . Первое слагаемое 8, второе слаг??емое 1. Значение суммы ?Разряд десятков. Первое 5,второе слагаемое 4 , значение суммы? Разряд единиц. Первое слагаемое 2,второе 3, значение суммы?
Математика
Выполни поразрядное сложение чисел. Разряд сотен . Первое слагаемое 8, второе слаг??емое 1. Значение суммы ?Разряд десятков. Первое 5,второе слагаемое 4 , значение суммы? Разряд единиц. Первое слагаемое 2,второе 3, значение суммы?
Ответ(ы):
Гость:
800 + 100 = 900 - сотен 50 + 40 = 90 - десятков 2 + 3 = 5 - единиц ВСЕГО 995
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