Выполни синтаксический разбор предложения: Они обхватят вдвоём и смотрят на ветк??, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.
Русский язык
Выполни синтаксический разбор предложения: Они обхватят вдвоём и смотрят на ветк??, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.
Ответ(ы):
Гость:
Они(подлежащее, подчёркиваем одной чертой), обхватят и смотрят(сказуемое подчёркиваем 2 чертами), вдвоём(обстоятельство подчёркиваем _._._), ветки (дополнение подчеркиваем _ _ _ _),листья так же как и ветки подчёркиваем, птичьи так же как и вдвоём подчёркиваем, гнёзда подчёркиваем как ветки, листья, под облаками подчёркиваем как и гнёзда.
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