Выполни сравнения и заполни пропуски словами больше меньше.четверть числа 20 ,чем ??оловина числа 8. Восьмая часть числа 56 ,чем шестая часть числа 54
Математика
Выполни сравнения и заполни пропуски словами больше меньше.четверть числа 20 ,чем ??оловина числа 8. Восьмая часть числа 56 ,чем шестая часть числа 54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четверть числа 20 больше, чем половина числа 8 1/4 * 20 > 1/2 * 8 = 5 > 4; ——————————————————————— Восьмая часть числа 56 меньше, чем шестая часть числа 54 1/8 * 56 < 1/6 * 54 = 7 < 9
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