Выполни сравнения и заполни пропуски словами больше меньше.четверть числа 20 ,чем ??оловина числа 8. Восьмая часть числа 56 ,чем шестая часть числа 54

Математика

Выполни сравнения и заполни пропуски словами больше меньше.четверть числа 20 ,чем ??оловина числа 8. Восьмая часть числа 56 ,чем шестая часть числа 54

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