Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении площадей, в квадратных метрах.
Физика
Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении площадей, в квадратных метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=1 000 000 мм^2 = 1м^2 2)= 36 436 мм^2 = 0,036 436 м^2
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