Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении площадей, в квадратных метрах.

Физика

Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении площадей, в квадратных метрах.

Автор: Гость