Выполни вычесления 3м 5 дм 78 см+2дм 56см

Выполни вычесления 3м 5 дм 78 см+2дм 56см

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сначала всё переведём в см 3м=300см,5дм=50 см,2дм=20 см. 300+50+78=428 20+56=76 428+76=504 Ответ:504 см=50м 4 см
Похожие вопросы