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Выполни вычесления 3м 5 дм 78 см+2дм 56см
Выполни вычесления 3м 5 дм 78 см+2дм 56см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сначала всё переведём в см 3м=300см,5дм=50 см,2дм=20 см. 300+50+78=428 20+56=76 428+76=504 Ответ:504 см=50м 4 см
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