Выполни вычисления 4т 320кг +5т 120кг=
Математика
Выполни вычисления 4т 320кг +5т 120кг=
Ответ(ы):
Гость:
4 тон 320 кг + 5 тон 120кг=9 тон 440 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
4. Предположим, что на «марсианском» языке выражение «lot do may» означает «кот съел мышь»; «may is» – «серая мышь»; «ro do» – «он съел». Как напис...
Математика
Математика
Английский язык
Поставьте вопросы к выделенным словам. Поставьте предложения в отрицательную форму. 1. She let us swim in the river. 2. The girls are playing volle...
Английский язык