Выполни Выполни деление с остатком и Сделай проверку. 832 разделить на 9 641 разделить на 3 587 разделить на 8 в 667 разделить на 7
Математика
Выполни Выполни деление с остатком и Сделай проверку. 832 разделить на 9 641 разделить на 3 587 разделить на 8 в 667 разделить на 7
Ответ(ы):
Гость:
832:9=92(ост. 4) 641:3=213(ост. 2) 587:8=73(ост.3) 667:7=95(ост. 2)
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