Выполнить округление натурального числа N с точность до десятков (стандартные функции округления и функции работы со строками не использовать)
Информатика
Выполнить округление натурального числа N с точность до десятков (стандартные функции округления и функции работы со строками не использовать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n: integer; a,b: integer; begin Readln(n); a:= n mod 10; b:=n div 10; if a>4 then inc(b); b:=b*10; Writeln(b) end.
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