Выполнить округление натурального числа N с точность до десятков (стандартные функции округления и функции работы со строками не использовать)

Информатика
Выполнить округление натурального числа N с точность до десятков (стандартные функции округления и функции работы со строками не использовать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   n: integer;   a,b: integer; begin   Readln(n);   a:= n mod 10;   b:=n div 10;   if a>4 then inc(b);   b:=b*10;   Writeln(b) end.
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