Выполнить звуковой буквенный анализ слова щепка

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Выполнить звуковой буквенный анализ слова щепка
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Автор: Гость
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