Выполните дейстия представив десятичные дроби в виде обыкновенных:а)0,8-5/7; б)0,36+8/15; в)7/8-0,25; г)0,4+0,67-2/5; д)0,5+1/3; е)1/3-0,25; ж)0,125+5/12; з)0,75-3/16+1/4.
Математика
Выполните дейстия представив десятичные дроби в виде обыкновенных:а)0,8-5/7; б)0,36+8/15; в)7/8-0,25; г)0,4+0,67-2/5; д)0,5+1/3; е)1/3-0,25; ж)0,125+5/12; з)0,75-3/16+1/4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)0,8-5/7; 8/10 -5/7 = (8*7-5*10)/70 =56-50/70=6/70 б)0,36+8/15; 36/100 +8/15= 36*3/100*3+ 8*20/15*20=108+160/300=268/300 = 134/150 в)7/8-0,25; г)0,4+0,67-2/5; д)0,5+1/3; е)1/3-0,25; ж)0,125+5/12;
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