Выполните действие 12ab-5a-ab+6a 5x( 3x в квадрате -2x-4) вынесите общий множитель за ско??ки а) 3x в квадрате +9xy б)10x в квадрате 5 -5x решите уравнение 4(х+1)=15x-7(2x+5) решите уравнение 2x3-2x+16=3x-54 упрост...

Алгебра

Выполните действие 12ab-5a-ab+6a 5x( 3x в квадрате -2x-4) вынесите общий множитель за ско??ки а) 3x в квадрате +9xy б)10x в квадрате 5 -5x решите уравнение 4(х+1)=15x-7(2x+5) решите уравнение 2x3-2x+16=3x-54 упростите выражение 4x(а+х+у)+4a(а-х-у)-4y(х-а-у) помогите что нибудь сделать!!!!!!!!!!спасибо♥

Автор: Гость