Выполните действие 12ab-5a-ab+6a 5x( 3x в квадрате -2x-4) вынесите общий множитель за ско??ки а) 3x в квадрате +9xy б)10x в квадрате 5 -5x решите уравнение 4(х+1)=15x-7(2x+5) решите уравнение 2x3-2x+16=3x-54 упрост...
Алгебра
Выполните действие 12ab-5a-ab+6a 5x( 3x в квадрате -2x-4) вынесите общий множитель за ско??ки а) 3x в квадрате +9xy б)10x в квадрате 5 -5x решите уравнение 4(х+1)=15x-7(2x+5) решите уравнение 2x3-2x+16=3x-54 упростите выражение 4x(а+х+у)+4a(а-х-у)-4y(х-а-у) помогите что нибудь сделать!!!!!!!!!!спасибо♥
Ответ(ы):
Гость:
Решение уравнения 4(х+1)=15х-7(2х+5) 4х+4=15х-14х-35 4х-15х+14х=-35-4 3х=-39 х=-39:3 х=-13 а)3х^2+9ху=3х(х+3у) 12аb-5a-ab+6a=(12ab-ab)-(5a+6a)=11ab-11a=11a(b-1) 2х/3+2х+1/6=3х-5/4 2х/3-2х+3х=-5/4-1/6 2х/3-6х/3-9х/3=-30/24-4/24 -13/3х=-34/24 х=-34/24:-(13/3) х=-34/24*(-3/13) х=34/104=17/52=0,33 4x(а+х+у)+4a(а-х-у)-4y(х-а-у)=4ха+4х^2+4ху+4а^2-4ах-4ау-4ух+4уа+4у^2=4х^2+4a^2+4y^2=4(x^2+a^2+y^2)
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