Выполните действия: 1/2 + (1/3 - ~1/5). Если можно, то сократите получившуюся в результате дробь. В ответе укажите ее числитель. Ответ:
Математика
Выполните действия: 1/2 + (1/3 - ~1/5). Если можно, то сократите получившуюся в результате дробь. В ответе укажите ее числитель. Ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+(1/3-1/5) = 1/2+1/3-1/5 = 15/30 + 10/30 - 6/30 = 19/30 - эту дробь не сократить. Ответ: числитель 30
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