Выполните действия: 1/2 + (1/3 - ~1/5). Если можно, то сократите получившуюся в результате дробь. В ответе укажите ее числитель. Ответ:

Математика

Выполните действия: 1/2 + (1/3 - ~1/5). Если можно, то сократите получившуюся в результате дробь. В ответе укажите ее числитель. Ответ:

Автор: Гость