Выполните действия: 1) 7 7/9 - 4 1/12 + 2 3/4; 2) 17 2/3 - 6 1/36 +4 3/8; 3) 10 9/16 - (3 11/12 + 4 4/9); 4) (20 - 7 23/36) - (14 4/27 - 6 1/18).
Математика
Выполните действия: 1) 7 7/9 - 4 1/12 + 2 3/4; 2) 17 2/3 - 6 1/36 +4 3/8; 3) 10 9/16 - (3 11/12 + 4 4/9); 4) (20 - 7 23/36) - (14 4/27 - 6 1/18).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 7/9 - 4 1/12 + 2 3/4 = 6 4/9 1) 7 7/9 - 4 1/12 = 7 28/36 - 4 3/36 = 3 25/36 2) 3 25/36 + 2 3/4 = 3 25/36 + 2 27/36 = 5 + 52/36= = 5+ 13/9 = 5 + 1 4/9 = 6 4/9 17 2/3 - 6 1/36 + 4 3/8 = 16 1/72 1) 17 2/3 - 6 1/36 = 17 24/36 - 6 1/36 = 11 23/36 2) 11 23/36 + 4 3/8 = 11 46/72 + 4 27/72 = 15 + 73/72= =15 + 1 1/72 = 16 1/72 10 9/16 - (3 11/12 + 4 4/9 ) = 2 29/144 1) 3 11/12 + 4 4/9 = 3 33/36 + 4 16/36 = 7 + 49/36= = 7 + 1 13/36 = 8 13/36 2)10 9/16 - 8 13 /36 = 10 81/144 - 8 52/144 = 2 29/144 (20 - 7 23/36) - (14 4/27 - 6 1/18) = 4 29/108 1) 20 - 7 23/36 = 12 13/36 2) 14 4/27 - 6 1/18 = 14 8/54 - 6 3/54 = 8 5/54 3) 12 13/36 - 8 5/54 = 12 39/108 - 8 10/108= 4 29/108
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