Выполните действия: 1) 7 7/9 - 4 1/12 + 2 3/4; 2) 17 2/3 - 6 1/36 +4 3/8; 3) 10 9/16 - (3 11/12 + 4 4/9); 4) (20 - 7 23/36) - (14 4/27 - 6 1/18).

Математика
Выполните действия: 1) 7 7/9 - 4 1/12 + 2 3/4; 2) 17 2/3 - 6 1/36 +4 3/8; 3) 10 9/16 - (3 11/12 + 4 4/9); 4) (20 - 7 23/36) - (14 4/27 - 6 1/18).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7   7/9   -  4  1/12  +  2  3/4  = 6  4/9  1) 7  7/9    -   4  1/12  =  7   28/36   -   4   3/36 = 3   25/36 2) 3  25/36   +  2  3/4  = 3  25/36   +   2   27/36 =  5 +  52/36=  = 5+ 13/9 = 5 +  1  4/9  = 6  4/9 17  2/3  -  6   1/36   + 4  3/8  = 16   1/72 1) 17   2/3    -  6   1/36  =  17  24/36   -  6   1/36  = 11  23/36 2) 11  23/36   +  4  3/8 = 11  46/72   +  4   27/72 = 15 +  73/72= =15  +  1  1/72  = 16   1/72 10  9/16   - (3  11/12  +  4  4/9 ) = 2   29/144 1)  3  11/12   +   4  4/9   =  3    33/36    +  4   16/36 =  7  + 49/36= = 7  + 1  13/36  = 8   13/36 2)10   9/16   -  8   13 /36 = 10   81/144    -  8  52/144 = 2   29/144 (20  -  7  23/36)    -  (14  4/27  - 6  1/18) = 4   29/108 1) 20   -  7  23/36 =  12  13/36 2) 14  4/27   -  6  1/18 = 14  8/54   -  6  3/54 = 8  5/54 3) 12   13/36   -  8  5/54  = 12  39/108  -  8   10/108= 4   29/108
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