Выполните действия: 1)7,83:0,9+2,6*0,5 2) (5,29+123,4*0,05):1,91 3) (72,3-45,78:3)*0,25 4) (9,68:1,76*0,7-2,05):0,6
Математика
Выполните действия: 1)7,83:0,9+2,6*0,5 2) (5,29+123,4*0,05):1,91 3) (72,3-45,78:3)*0,25 4) (9,68:1,76*0,7-2,05):0,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1) 7,83:0,9=8,7 2) 2,6*0,5=1,3 3) 8,7+1,3=10 2) 1) 123,4*0,05=6,17 2) 5,29+6,17=11,46 3) 11,46:1,91=6 3) 1) 45,78:3=15,26 2) 72,3-15,26=57,04 3) 57,04*0,25=14,26 4) 1) 9,68:1,76=5,5 2) 5,5*0,7=3,85 3) 3,85-2,05=1,8 4) 1,8:0,6=3 Ответы: 1) 10 2) 6 3) 14,26 4) 3
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