Выполните действия: 2) -6 3/4 • (-1 11/45)=? -6 3/4 это - минус шесть целых три четвёртых -1 11/45 это - минус одна целая одиннадцать сорок пятых

Математика

Выполните действия: 2) -6 3/4 • (-1 11/45)=? -6 3/4 это - минус шесть целых три четвёртых -1 11/45 это - минус одна целая одиннадцать сорок пятых

Автор: Гость