Выполните действия: 2) -6 3/4 • (-1 11/45)=? -6 3/4 это - минус шесть целых три четвёртых -1 11/45 это - минус одна целая одиннадцать сорок пятых
Математика
Выполните действия: 2) -6 3/4 • (-1 11/45)=? -6 3/4 это - минус шесть целых три четвёртых -1 11/45 это - минус одна целая одиннадцать сорок пятых
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