Выполните действия: а)(х/у) 8 степени = б)(х/уа) 12 степени = в)(сd/m) 9 степени = г)(8а/7) 2 степени = ----------------------------------------------- Выполните действия: а)(2а2b3/3c5) 4 степени -----------------------...
Алгебра
Выполните действия: а)(х/у) 8 степени = б)(х/уа) 12 степени = в)(сd/m) 9 степени = г)(8а/7) 2 степени = ----------------------------------------------- Выполните действия: а)(2а2b3/3c5) 4 степени ----------------------------------------------- Выполните умножение: в)3x-6y/x+7*2x+14/x2-4y2= г)3-a/a*7a2/a2-9= ж)5a2-5b2/a2+b2*3a2+3b2/7b-7a= ----------------------------------------------------------------------- Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x^8/y^8 б) x^12/y^12a^12 в) c^9d^9/m^9 г) 64a^2/49 а) 16a^4*16b^4*81/81c^4*625
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