Выполните действия: а) – + ; в) 5 – 2 ; б) 7 + 3 ; г) 8 – 2 . . Моторная лодка плыла по озеру с постоянной скоростью и за 3 ч прошла 40 км. Какова скорость моторной лодки? 3. В вазе 42 конфеты. Из них – шоколадные. Сколько ш...

Математика

Выполните действия: а) – + ; в) 5 – 2 ; б) 7 + 3 ; г) 8 – 2 . . Моторная лодка плыла по озеру с постоянной скоростью и за 3 ч прошла 40 км. Какова скорость моторной лодки? 3. В вазе 42 конфеты. Из них – шоколадные. Сколько шоколадных конфет в вазе? 4. Решите уравнение: а) 3 + у = 7 ; б) 5 – х = 4 . 5. Какое число надо разделить на 9, чтобы частное равнялось 7 ?

Автор: Гость