Выполните действия: а) – + ; в) 5 – 2 ; б) 7 + 3 ; г) 8 – 2 . . Моторная лодка плыла по озеру с постоянной скоростью и за 3 ч прошла 40 км. Какова скорость моторной лодки? 3. В вазе 42 конфеты. Из них – шоколадные. Сколько ш...
Математика
Выполните действия: а) – + ; в) 5 – 2 ; б) 7 + 3 ; г) 8 – 2 . . Моторная лодка плыла по озеру с постоянной скоростью и за 3 ч прошла 40 км. Какова скорость моторной лодки? 3. В вазе 42 конфеты. Из них – шоколадные. Сколько шоколадных конфет в вазе? 4. Решите уравнение: а) 3 + у = 7 ; б) 5 – х = 4 . 5. Какое число надо разделить на 9, чтобы частное равнялось 7 ?
Ответ(ы):
Гость:
1 буква (а) не понятно и задача 3 не понятная 1. Б) 7+3=10 в) 5-2=3 г)8-2=6 4. 3+у=7 у=7-3 у=4 5-х=4 х=5-4 х=1
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