Выполните действия ; в) 6422-24×(372÷12) г) 2678÷(506-480)+297 д) 77×(453-384)-99 е) 874-(27×90-1999) ж) 6720÷12×35-898 ??о действиям.... Очень нужно....
Математика
Выполните действия ; в) 6422-24×(372÷12) г) 2678÷(506-480)+297 д) 77×(453-384)-99 е) 874-(27×90-1999) ж) 6720÷12×35-898 ??о действиям.... Очень нужно....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 6422 - 24*(372:12)= 5678 1) 372:12 = 31 2) 31*24 = 744 3) 6422 - 744 = 5678 г)2678:(506 - 480) + 297 = 400 1) 506 - 480 = 26 2) 2678: 26 = 103 3) 103 + 297 = 400 д) 77*(453 - 384) - 99 = 5214 1)453 - 384 = 69 2)77 *69 = 5313 3)5313 - 99 = 5214 е) 874 - (27*90 - 1999) = 443 1)27*90 = 2430 2)2430 - 1999 = 431 3)874 - 431 = 443 ж) 6720:12*35 - 898 = - 882 1)12*35 = 420 2)6720 : 420 = 16 3) 16 - 898 = - 882
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