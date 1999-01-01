Выполните действия ; в) 6422-24×(372÷12) г) 2678÷(506-480)+297 д) 77×(453-384)-99 е) 874-(27×90-1999) ж) 6720÷12×35-898 ??о действиям.... Очень нужно....

Математика

Выполните действия ; в) 6422-24×(372÷12) г) 2678÷(506-480)+297 д) 77×(453-384)-99 е) 874-(27×90-1999) ж) 6720÷12×35-898 ??о действиям.... Очень нужно....

Автор: Гость