Выполните деление 8235:27 27умножить на 5 27умножить на 3 268800:84 84умножить на 5 84ум??ожить на 3 84 умножить на 4

Математика
Выполните деление 8235:27 27умножить на 5 27умножить на 3 268800:84 84умножить на 5 84ум??ожить на 3 84 умножить на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8235:27=305 27*5=135 27*3=81 268800:84=3200 84*5=420 84*3=252 84*4=336
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