Выполните деление 8235:27 27умножить на 5 27умножить на 3 268800:84 84умножить на 5 84ум??ожить на 3 84 умножить на 4

Математика

Выполните деление 8235:27 27умножить на 5 27умножить на 3 268800:84 84умножить на 5 84ум??ожить на 3 84 умножить на 4

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