Выполните деление а) 2793:5,7 б) 495,6:0,7 в) 17,02:3,7 г) 18:1,25 д)167,4:0,62 е) 0,408:0,17 ж) 1,332:0,036 з) 0,57409:0,187

Математика

Выполните деление а) 2793:5,7 б) 495,6:0,7 в) 17,02:3,7 г) 18:1,25 д)167,4:0,62 е) 0,408:0,17 ж) 1,332:0,036 з) 0,57409:0,187

Автор: Гость