Выполните деление а) 2793:5,7 б) 495,6:0,7 в) 17,02:3,7 г) 18:1,25 д)167,4:0,62 е) 0,408:0,17 ж) 1,332:0,036 з) 0,57409:0,187
Математика
Выполните деление а) 2793:5,7 б) 495,6:0,7 в) 17,02:3,7 г) 18:1,25 д)167,4:0,62 е) 0,408:0,17 ж) 1,332:0,036 з) 0,57409:0,187
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2793:5,7=490 Б)495,6:0,7=708 В)17,02:3,7=4,6 Г)18:1,25=14,4 Д)167,4:0,62=270 Е)0,408:0,17=2,4 Ж)1,332:0,036=37 З)0,57409:0,187=3,07
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