Выполните деление: д) 0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 пожалуйста с решением, SOS!!!!! По??огите срочно!

Математика
Выполните деление: д) 0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 пожалуйста с решением, SOS!!!!! По??огите срочно!
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Гость:
Решите пожалуйста мне тоже это надо
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