Выполните деление: д) 0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 пожалуйста с решением, SOS!!!!! По??огите срочно!
Математика
Выполните деление: д) 0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 пожалуйста с решением, SOS!!!!! По??огите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Решите пожалуйста мне тоже это надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Мастер и ученик 3 часа выпиливали детали . Мастер выпиливал 20 деталей в час. а его у??еник за это же время сделал половину работы.выполненной маст...