Выполните деление с остатком а) 290:60/7.400:800/32.000:5.000/370:40/6.000:900/20.000:7.000 взарание спасиб?? !!!
Математика
Выполните деление с остатком а) 290:60/7.400:800/32.000:5.000/370:40/6.000:900/20.000:7.000 взарание спасиб?? !!!
Ответ(ы):
Гость:
290:60=4,83 7,400:800=9,25 32,000:5,000=6,4 370:40=9,25 6000:900=6,66 20000:7000=2,857
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