Выполните действие: 97+13 662:27+36 944-43*809
Разное
Выполните действие: 97+13 662:27+36 944-43*809
Ответ(ы):
Гость:
1)13 662:27=506 2)43*809=34 787 3)97+506=603 4)603=36 944=37 547 5)37 547-34 787=2 760
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