Выполните действия (2+1)(2*2+1)(2*4+1)(2*8+1)(2*32+1) (*) означает степень
Алгебра
Выполните действия (2+1)(2*2+1)(2*4+1)(2*8+1)(2*32+1) (*) означает степень
Ответ(ы):
Гость:
степень относится не ка всей скобки,а только к цифре 2
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