Выполните действия: в) 137 + 3563 : 7; г) (1177 + 218) : 45.

Выполните действия: в) 137 + 3563 : 7; г) (1177 + 218) : 45.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В)646,г)31...................
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