Выполните морфологический разбор существительного - Костер. По такому принципу: I - Спичка - сущ. II - Н.ф. - спичка Пост. призн. - Нарицательное, неодуш., ж.р., 1 скл Непост. призн. - Именительный падеж, ед.ч. III - гори...
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Выполните морфологический разбор существительного - Костер. По такому принципу: I - Спичка - сущ. II - Н.ф. - спичка Пост. призн. - Нарицательное, неодуш., ж.р., 1 скл Непост. призн. - Именительный падеж, ед.ч. III - горит (что?) спичка - В предложении сущ. является подлежащим. (Горит - двумя чертами, спичка - одной чертой) P.S- Предложение для 3 морф. разбора "Разводить костер"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - костер - сущ II н.ф. - костер Пост. призн - наотцательное, неодуш, м.р., 2 скл Непост призн - винительный падеж, ед. ч. III в предложении - дополнение
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