Выполните морфологический разбор слов чёрная, ядовит, старых.

чёрная - прил. (какая?) Н.ф. - чёрный Пост. признаки: качественное Непост. признаки: И. п., ед. ч., ж. р. Синтаксическая роль: ( какая?) чёрная - определение ~~~~~~~~~ ЯДОВИТ- прил. (каков?) Н.ф. - ядовитый Пост. признаки: качественное Непост. признаки: краткая форма, ед. ч., м. р. Синтаксическая роль: ( каков?) ядовит- сказуемое====== СТАРЫХ- прил. (каких?) Н.ф. - старый Пост. признаки: качественное Непост. признаки: Р. п., мн. ч. Синтаксическая роль: ( каких?) старых - определение ~~~~~~~~~