Выполните округление до указанного числа: до 0,1 до 0,01 до 0,001 42:8 5,06:4 6,173:10 12,05:2,5 24,61:10 47,26:100 15,66:3,6 6,86:5 804,1:1000
Математика
Выполните округление до указанного числа: до 0,1 до 0,01 до 0,001 42:8 5,06:4 6,173:10 12,05:2,5 24,61:10 47,26:100 15,66:3,6 6,86:5 804,1:1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь ответ пиши его суда и сама ты давай книжки читай прост возьми и в г+ набери вот те и ответ учи!!!!!
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