Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения ...

Математика
Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения луча и окружности. б) Запишите какой-нибудь отрезок, длина которого больше радиуса окружности.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А где рисунок я не понимаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Козы корпеш баян сулу жырындагы салт дастурлер
Ответить
Биология
Срочно!!!!!!!!Помогите пожалуйста...какие есть 3 метода наблюдения за животными????Срочно!!!!Прошу!!!!!
Ответить
Алгебра
Найти область определений. f(x)=√25-x/log21(x+3)
Ответить
Математика
А)5*( -2/5) -3 * 2/3 б)5*0.2-3* (-1.4)
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC известно, что A = 35°. Через произвольную точку, принадлежащую стороне BC, проведены две прямые, параллельные сторонам AB и BC т...
Ответить
Литература
Средства выразительности в стихотворении Лермонтова "Отчего"
Ответить
Химия
Какой химический элемент (Тулий,Платина,Франций) имеет летучее водородное соединение(Бинарное соединение), а какой не имеет? Какой химический элеме...
Ответить
Алгебра
Решите неравенство: 2х-5 меньше или равно -11
Ответить
Геометрия
Предложение со словом киломметр
Ответить
Биология
Що спільного й відмінного між органом та органелою
Ответить