Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения ...

Математика

Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения луча и окружности. б) Запишите какой-нибудь отрезок, длина которого больше радиуса окружности.

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