Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения ...
Математика
Выполните построение и задание по рисунку. а) Отметьте точку О и проведите окружность радиуса 3 см и центром в точке О. Отметьте точку А во внешней области окружности, проведи те луч АО и обозначьте точки пересечения луча и окружности. б) Запишите какой-нибудь отрезок, длина которого больше радиуса окружности.
Ответ(ы):
Гость:
А где рисунок я не понимаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Срочно!!!!!!!!Помогите пожалуйста...какие есть 3 метода наблюдения за животными????Срочно!!!!Прошу!!!!!
Математика
Геометрия
В треугольнике ABC известно, что A = 35°. Через произвольную точку, принадлежащую стороне BC, проведены две прямые, параллельные сторонам AB и BC т...
Химия
Какой химический элемент (Тулий,Платина,Франций) имеет летучее водородное соединение(Бинарное соединение), а какой не имеет? Какой химический элеме...
Геометрия