Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.

Русский язык

Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.

Автор: Гость