Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.

Русский язык
Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(черн корень,ые окончания), настоящий сама не знаю) ,(сильн корень,ее окончание)!
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