Выполните синтаксический разбор предложений. И тут все услышали пронзительное «мяу – мяу»! На тарелке лежали три апельсина. К ним добавили еще два. Никак не удавалось найти ахиллесову пяту противника. Сегодня мне предложили...

Русский язык

Выполните синтаксический разбор предложений. И тут все услышали пронзительное «мяу – мяу»! На тарелке лежали три апельсина. К ним добавили еще два. Никак не удавалось найти ахиллесову пяту противника. Сегодня мне предложили занять новую должность. После уроков учитель обычно занимается с отстающими. Для участия в конкурсе мы должны выбрать одного из самых лучших музыкантов.

Автор: Гость