Выполните синтаксический разбор предложений. И тут все услышали пронзительное «мяу – мяу»! На тарелке лежали три апельсина. К ним добавили еще два. Никак не удавалось найти ахиллесову пяту противника. Сегодня мне предложили...
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Выполните синтаксический разбор предложений. И тут все услышали пронзительное «мяу – мяу»! На тарелке лежали три апельсина. К ним добавили еще два. Никак не удавалось найти ахиллесову пяту противника. Сегодня мне предложили занять новую должность. После уроков учитель обычно занимается с отстающими. Для участия в конкурсе мы должны выбрать одного из самых лучших музыкантов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обст.подл,сказ.опред.дополн. Обст.сказ,подл(3апельсина). Допол,сказ.обст.допол. Обст,сказ(не удавалось найти) все потом-дополн. Обст.допол,сказ,опред,допол. Обст.пол,обст..сказ.допол, допол,обст,подл,сказ(должны выбрать)допол(одного из муз).самых и лучших-опред
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