Выполните синтаксический разбор предложения - Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой.
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения - Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды(???)мама(сущ)земляникой(дополнение)пошла(глагол)меня(имя собственное)
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