Выполните словообразовательный разбор слов: приготовить, заглядывала, угощение, ??ходила, таинственным, кошачим.
Русский язык
Выполните словообразовательный разбор слов: приготовить, заглядывала, угощение, ??ходила, таинственным, кошачим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приготовить->приставочно-суффиксальный->готовить ->берём основу ГОТОВИ/ 2)заглядывала ->приставочно-суффиксальный->приставка-за;суффикс-ыва- и -л- ->глядеть->берём основу ГЛЯДЕ 3)Угощение->приставочно-суффиксальный->приставка -у- суффикс-ен->гость>берём основу гость
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